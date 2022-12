Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle hat ein Autofahrer im saarländischen Schiffweiler im Landkreis Neunkirchen einen stehenden Streifenwagen gerammt und ist dann mit hohem Tempo davongerast. Die Polizei brach die Verfolgungsjagd nach rund fünf Kilometern ab, um nicht andere zu gefährden.

Schiffweiler (dpa/lrs) - Der Flüchtige sei teils mit Geschwindigkeiten über 100 Kilometer pro Stunde unterwegs gewesen, es sei zu einigen gefährlichen Situationen gekommen. Der Autofahrer konnte so entkommen, wie die Beamten am Freitag berichteten. Warum er sich der Kontrolle entziehen wollte, ist unklar. Die Polizisten stellten aber fest, dass am Auto Kennzeichen für ein anderes Fahrzeug angebracht waren.

Mitteilung Polizei