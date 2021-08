Der Südpfälzer Alexander Schweitzer, seit sechs Jahren wortmächtiger Chef der SPD-Fraktion im Landtag, wird „Superminister“ in Malu Dreyers Kabinett. Das heizt die Kronprinzendebatte an, zumal Dreyer zwei weitere Personen ins Rennen um ihre Nachfolge schickt.

Das Etikett „Superministerium“ machte schon die Runde, da war Alexander Schweitzer noch komplett auf Tauchstation. Nichts sollte nach außen dringen aus diesen Koalitionsverhandlungen, die die SPD nach der Landtagswahl von Ende März bis Ende April mit den Grünen und der FDP geführt hat. Aber natürlich gab es Signale. Zum Beispiel jenes, dass sich Schweitzer bei den Verhandlungen mächtig ins Zeug lege, dass er an einem Ministeriumszuschnitt bastele. Lange hieß es, es gehe um Wissenschaft. Vielleicht auch nur, weil klar war, dass der Posten des Wissenschaftsministers vakant würde. Tatsächlich führte Schweitzer, der 47-jährige, mehr als zwei Meter große Sozialdemokrat aus Bad Bergzabern für die SPD gleich zwei Verhandlungsgruppen: Jene, die das Thema Wirtschaft, Verkehr und Landwirtschaft beackerte und jene mit den Politikfeldern Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur.

Veränderungen der Lebenswelt eins seiner Themen

Am Mittwoch machte ihn Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zum designierten Minister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung. Transformation? Auch dieses sperrig klingende Wort hat Schweitzer in den Koalitionsvertrag verhandelt. „Es geht um Veränderung“, erklärt Schweitzer auf die Frage, wie er diesen Begriff den Menschen näher bringen würde. Veränderungen der Lebenswelt, die die Digitalisierung mit sich bringe, der Klimawandel, die älter werdende Gesellschaft. Es gehe darum, die Veränderungen zu gestalten. In Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden werde viel darüber diskutiert. Damit hat Schweitzer sein Thema gefunden. Dennoch, und darin wirkt der Vater dreier Kinder nicht unglaubwürdig, gebe er sein Amt als Fraktionschef nicht gerne auf.

Über Bundesvorsitz 2019 nachgedacht

Ende 2014 war es ebenfalls Malu Dreyer, auf deren Bitte hin Schweitzer von der Spitze des Sozialministeriums, in dem er ihr fast zwei Jahre zuvor nachgefolgt war, in die Fraktion wechselte. Sie brauchte einen wortgewaltigen Redner, wollte sie den 2016 anstehenden Wahlkampf bestehen. Danach lieferte er sich rhetorische Meistergefechte mit der damaligen Oppositionschefin Julia Klöckner.

Als sie nach Berlin wechselte, ging auch in der parlamentarischen Auseinandersetzung Würze verloren. Schweitzer, der Mitglied im SPD-Bundesvorstand ist, überlegte eine Weile, in das Rennen um den Bundesvorsitz der SPD zu gehen. Im Nachhinein ist klar, was die Mitglieder 2019 wollten: einen Norbert Walter-Borjans. Schweitzer hätte keine Chancen gehabt. Zu viel Profil.

Zur Kronprinzenfrage äußert er sich nicht

Der Südpfälzer weiß, wie lange er schon als potenzieller Anwärter auf das Ministerpräsidentenamt gilt. Das hängt mit seiner Vita als Sozialdemokrat und Südpfälzer eng zusammen. Er war der B-Kandidat von Kurt Beck, Ministerpräsident von 1994 bis 2013. Schweitzer zog 2006 in den Landtag ein, Beck machte ihn 2009 zum Wirtschaftsstaatssekretär und 2011 zum Generalsekretär der SPD. Die Nürburgring-Affäre tobte, und Schweitzer zeigte, welch ein Wahlkämpfer er ist. Für Becks Nachfolge 2013 war er eine Generation zu jung, aber seit Dreyer regiert, steht die Kronprinzenfrage im Raum – auch wenn er nicht darüber spricht. Sein neues Ministerium mit einem Milliarden-Etat spricht für sich. Die Tatsache, dass er seinen engen Vertrauten und Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Fedor Ruhose, als Staatssekretär mitnehmen kann, zeigt seine Machtposition.

Mehrere Kandidaten für Dreyer-Nachfolge

Und doch läuft nicht alles auf ihn hinaus, sollte Ministerpräsidentin Malu Dreyer – wie angekündigt – 2026 mit dann 65 Jahren nicht mehr antreten. Sabine Bätzing-Lichtenthäler, die in der Corona-Pandemie nicht immer glücklich aussehende Gesundheitsministerin, wird Fraktionschefin. Rhetorisch hat sie in früheren Jahren schon Format gezeigt. Schafft sie es, gegen den Chef der Freien Wähler, Joachim Streit, und gegen die übrigen Fraktionsvorsitzenden im Landtag zu bestehen, ist auch die 46-jährige Mutter zweier Kinder aus dem Westerwald im Rennen.

Und noch einer ist am Mittwoch hinzugekommen: Clemens Hoch, bisher Staatskanzleichef, wird Minister für Wissenschaft und Gesundheit. Meistert er Corona, den Streit um die Hochschulen und stellt er die Mainzer Unimedizin auf gesunde Beine, dann könnte er wieder in die Staatskanzlei einziehen.

„Superminister“ sagt nichts. Das weiß auch Alexander Schweitzer.