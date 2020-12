Mainz (dpa/lrs) - Der Bund wird sich finanziell an der Machbarkeitsstudie für den Neubau des Gutenberg-Museums in Mainz beteiligen. Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters (CDU), habe in einem Schreiben erklärt, dass der Bundestag eine Beteiligung mit bis zu 84 000 Euro befürworte, teilte die Stadt Mainz am Freitag mit. Damit stehe die Finanzierung der 250 000 Euro teuren Studie zu einem Drittel durch Bund, Stadt und Land. Von Landesseite sind demnach ebenfalls 84 000 Euro vorgesehen.

Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) sprach von einem „verheißungsvollen Signal“ für die weitere Entwicklung des Museums, das an Johannes Gutenberg erinnert, der als Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern gilt. Es sei der Wunsch, Ende 2023 mit dem Neubau am alten Standort unweit des Domes zu beginnen, teilte die Stadt weiter mit. 2026 soll das Museum dann neu eröffnet werden. Ebling zeigte sich einmal mehr offen dafür, die derzeit allein in der Hand der Stand befindliche Trägerschaft des Museums zu öffnen.