Ludwigshafen erwartet von der Mitgliedschaft im Kommunalen Klimapaket mehr Unterstützung bei drängenden Umweltprojekten. Bei einem Treffen mit Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) nannte Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt am Freitag etwa die Diskussion über das Heizen von Häusern. «Wir haben das doch diese Woche erlebt: Viele fragen sich, was wollen zum Beispiel Wirtschaftsminister Robert Habeck und Bauministerin Klara Geywitz mit ihren Heizungsplänen erreichen? Da fehlt Information - die können wir dank des Klimapakts an die Hausbesitzer weitergeben.»

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Ludwigshafen war am 1. März als erste Kommune in Rheinland-Pfalz dem Pakt beigetreten. Die pfälzische Stadt zählt zu den nun 50 Kommunen, die im laufenden Jahr von einer engmaschigen Beratung profitieren.

Mit dem Beitritt bekennen sich Kommunen zu den Klimaschutzzielen des Bundeslandes und verpflichten sich, ihre Maßnahmen zu verstärken. Im Gegenzug berät die Landesregierung sie bei Klimaschutzprojekten.

Eder sagte, um die rheinland-pfälzischen Klimaschutzziele zu erreichen, komme engagierten Kommunen wie Ludwigshafen eine Schlüsselrolle zu. Die Beitrittserklärung der zweitgrößten Stadt des Bundeslandes sei bereits eine Sekunde nach Beginn der Beitrittsmöglichkeit, also um 00.01 Uhr am 1. März, im Ministerium eingetroffen. «Wir wollten nicht unbedingt die ersten sein», sagte Thewalt. «Wir wollten bloß sicher gehen, dass wir dabei sind.»

