Autofahrer in Rheinland-Pfalz haben im vergangenen Jahr weniger Zeit im Stau verbracht. Im zweiten Jahr in Folge habe es nicht nur weniger, sondern vor allem kürzere Staus gegeben, teilte der Automobilclub ADAC am Donnerstag in Koblenz mit. Aus der veröffentlichten Staubilanz 2021 geht hervor, dass die Autofahrer auf rheinland-pfälzischen Straßen 8317 Stunden in Staus standen (2020: 8588), die sich auf 19.554 Kilometer erstreckten (2020: 21.063). Somit gehört das Saarland zusammen mit dem Saarland, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern zu den vier am wenigsten staubelasteten Bundesländern.

Vom bundesweiten Stauaufkommen entfielen demnach 2,3 Prozent auf Autobahnen in Rheinland-Pfalz, die mit 877 Kilometer Länge einen Anteil von 6,6 Prozent am deutschen Autobahn-Netz haben. Besonders betroffen im Land ist dem ADAC zufolge die Autobahn 61 über Koblenz, Bingen, Worms und Ludwigshafen: 2021 gab es für diese Trasse 4795 Staumeldungen (2020: 4539) mit einer Länge von insgesamt 7056 Kilometern (2020: 8123).