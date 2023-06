Sie probieren den Ernstfall, üben den Luftkampf im Krieg: Das internationale Luftwaffenmanöver „Air Defender 2023“ hat begonnen. Innenminister Michael Ebling informierte in Mainz gemeinsam mit Brigadegeneral Frank Gräfe, Abteilungsleiter Einsatz der Luftwaffe, über die Übung. Der Minister hat die beginnende NATO-Luftwaffenübung „Air Defender 23“ begrüßt. Noch bis zum 23. Juni trainieren unter Führung der Luftwaffe insgesamt 10.000 Übungsteilnehmer aus 25 Nationen im europäischen Luftraum, unter anderem auch über Rheinland-Pfalz.

Der Schwerpunkt der großangelegten internationalen Übung liege zwar in Norddeutschland, Rheinland-Pfalz sei aber mit dem US-Stützpunkt Spangdahlem in der Eifel und einem sogenannten Sonderluftraum namens «TRA Lauter» für die Übung eingebunden, teilte das Innenministerium vorab mit. Die Übung unter deutscher Führung dauert bis zum 23. Juni und ist die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Bestehen der Nato. Insgesamt machen 25 Nationen mit, 250 Flugzeuge werden beteiligt sein, davon 190 Kampfflugzeuge. Erwartet werden wegen der Übung auch kleinere Beeinträchtigungen für den zivilen Flugverkehr. In Rheinland-Pfalz liegt der Flughafen Hahn in der Nähe von einem der drei Übungslufträume. Der Hunsrück-Airport erwartet nach eigenen Angaben aber wenig bis keine Auswirkungen.

„Unsere Streitkräfte garantieren eine Form von Sicherheit, über die in Deutschland nahezu 30 Jahre lang niemand mehr nachdenken musste. Der völkerrechtswidrige russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat hier zu einem Umdenken geführt. Dazu müssen Soldatinnen und Soldaten praxisnah trainieren. Nur so lässt sich militärische Reaktions- und Handlungsfähigkeit wirklich belastbar erproben. Auch die Sicherheit von Rheinland-Pfalz wird durch dieses Manöver gestärkt“, sagte Ebling am Mittag.

Auch Pfalz betroffen

Auch in der Pfalz ist die Übung spürbar. Die gesamte Pfalz liegt im Übungsluftraum Süd, der sich von Lüttich bis Augsburg erstreckt. In dem Gebiet liegen die Fliegerhorste Spangdahlem (bei Bitburg) und Lechfeld (bei Augsburg). Hier starten und landen teilnehmende Flugzeuge und überfliegen dann auch die Pfalz. Die Airbase Ramstein liegt mitten in der Pfalz. Ramstein zählt zwar nicht zu den Flugplätzen, auf denen andere Nationen Flugzeuge für die Übung stationieren, aber Ramstein ist das Drehkreuz der US-Luftwaffe in Europa, und Ramstein beteiligt sich an gesonderten Übungen. Die Menschen in der Nordwestpfalz, also in der Kuseler, Rockenhauser bis zur Kaiserslauterer Gegend, werden von Tiefflug nicht verschont. Es kann hier zu Fluglärm kommen.

Es gibt auch Kritik an der Übung, regionale Friedensinitiativen sprechen von einem «Kriegsmanöver». Sie wollen am 17. Juni im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel demonstrieren. In der hessischen Landeshauptstadt hat die Europa-Kommandozentrale der US-Landstreitkräfte ihren Sitz.

