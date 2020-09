Bad Ems (dpa/lrs) - Nach ersten Anzeichen der Erholung im Juni hat der von der Corona-Pandemie gebeutelte Außenhandel in Rheinland-Pfalz wieder geschwächelt. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mitteilte, lagen die Ausfuhren im Juli mit 4,1 Milliarden Euro elf Prozent unter dem Wert des Vorjahresmonats. Die Einfuhren beliefen sich auf 2,88 Milliarden Euro - 16 Prozent weniger als im Juli 2019, hieß es nach den vorläufigen Angaben. Im Juni hatten die Ausfuhren 6,9 Prozent unter dem Wert des Vorjahresmonats gelegen und die Einfuhren 7,5 Prozent.

Von Januar bis Juli sanken die rheinland-pfälzischen Exporte laut den Statistikern um 13 Prozent und die Importe um 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Besonders deutlich fielen die Rückgänge im Außenhandel mit den europäischen Staaten aus.