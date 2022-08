Der rheinland-pfälzische Außenhandel hat im ersten Halbjahr kräftig zugelegt. Insgesamt wurden Waren im Wert von 30,9 Milliarden Euro exportiert, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 15 Prozent war, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Zugleich wurden Waren im Wert von 24,4 Milliarden Euro importiert. Das waren 19 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2021.

Bad Ems (dpa/lrs) - Bei den Exporten legte vor allem die Metallbranche mit einem Plus von 42,9 Prozent kräftig zu. Bei den Herstellern von chemischen Erzeugnissen betrug das Plus 29,8 Prozent. Die wichtigsten Handelspartner waren dabei Frankreich und die USA. Importierte Waren stammten hauptsächlich aus China und Frankreich.

