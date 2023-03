Mainz (dpa/lrs) - Nach einem Anstieg der Arbeitslosigkeit in den ersten beiden Monaten des Jahres werden nun die Zahlen zum rheinland-pfälzischen Arbeitsmarkt für März vorgelegt. Wie sich die Lage entwickelt hat, berichtet die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit an diesem Freitag (9.55 Uhr). Im Februar waren 110.600 Menschen in Rheinland-Pfalz arbeitslos - 600 oder 0,6 Prozent mehr als im Januar. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,9 Prozent wie schon im Vormonat Januar.

Veröffentlichungstermine Arbeitsmarkt