Corona hat den Arbeitsmarkt an der Saar im vergangenen Jahr kräftig durcheinandergewirbelt. Auch im letzten Monat des Jahres hinterlässt die Pandemie ihre Spuren. Noch versuchen die Betriebe, Mitarbeiter zu halten.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Arbeitslosigkeit im Saarland ist im Dezember nach mehreren Monaten mit rückläufigen Zahlen wieder leicht gestiegen. Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte, waren im letzten Monat des Jahres 37 900 Frauen und Männer arbeitslos, 100 oder 0,3 Prozent mehr als einen Monat zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr waren 4900 Menschen mehr arbeitslos. Das entspricht einem Plus von 14,7 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag wie im November bei 7,1 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie 6,2 Prozent.

1000 Unternehmen mit insgesamt 12 600 Beschäftigten zeigten im Dezember Kurzarbeit an. Das bedeutet eine leichten Anstieg: Im November lag diese Zahl bei 800 Unternehmen. Betroffen waren vor allem Gastronomie, Einzelhandel, Friseur- und Kosmetiksalons. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie waren Mitte Dezember die Maßnahmen nochmals verschärft worden. Mögliche Folgen sind von der Arbeitslosenstatistik noch nicht erfasst.

Die Anzeigen für Kurzarbeit bedeuten nach Angaben der Bundesagentur nicht, dass in den Betrieben auch tatsächlich kurzgearbeitet wird. Zunächst gehe es um eine grundsätzliche Genehmigung für die nächsten Monate. Erst nach drei Monaten könne festgestellt werden, in welchem Umfang tatsächlich kurzgearbeitet wurde. Nach den aktuellsten Hochrechnungen gab es im September im Saarland in 2900 Betrieben mit insgesamt 22 300 Mitarbeitern Kurzarbeit. Der bisherige Höchststand in der Corona-Pandemie war im April mit 81 200 Beziehern in 8 100 Betrieben ermittelt worden.

Eine Zunahme gab es auch bei der Unterbeschäftigung, die auch Menschen erfasst, die an entlastenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilnahmen oder aus anderen Gründen nicht mehr als Arbeitslose gezählt wurden. In diesem Bereich wurden im Dezember 51 100 Personen gezählt. Das waren 2500 oder 5,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung lag im Saarland im Oktober 2020 - das ist der derzeit aktuellste Datenstand - mit 391 800 Beschäftigten 1,2 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit falle in diesem Jahr geringer aus als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre, sagte Walter Hüther, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion. „Dies ist für mich ein deutliches Signal dafür, dass insbesondere in der momentanen Zeit Betriebe ihre Mitarbeiter halten. Mit Blick auf das Vorjahr sind zwar deutlich mehr Menschen arbeitslos, allerdings hat sich der Vorjahresabstand in den letzten Monaten verringert. Das werte ich positiv.“ Ob sich dies in den nächsten Monaten so fortsetze, werde von der Entwicklung der Corona- Infektionszahlen und den staatlichen Maßnahmen abhängen.

Im Rückblick auf das vergangene Jahr erklärte Hüther, Corona habe den Arbeitsmarkt zwar „ziemlich durcheinandergewirbelt“, doch seien erfreulicherweise „die drastischen Prognosen, die zu Beginn der Pandemie erstellt wurden, nicht eingetreten“. Das Kurzarbeitergeld und die sonstigen Unterstützungsmaßnahmen für Betriebe trügen dazu bei, dass Unternehmen weiter versuchten, ihre Mitarbeiter zu halten. „Die nächsten Monate werden entscheidend sein. Es bleibt abzuwarten wie lange die Einschränkungen des Lockdowns gelten und wie stark die Auswirkungen auf die Wirtschaft sein werden“, sagte er.