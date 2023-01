Im Saarland waren im Dezember 2022 rund 33 600 Frauen und Männer arbeitslos - so viele wie im November. Im Vergleich zum Vorjahr waren aber 1400 Menschen mehr arbeitslos, ein Plus von 4,2 Prozent, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Dienstag in Saarbrücken mitteilte. Die Arbeitslosenquote - berechnet auf der Basis aller zivilen Erwerbspersonen - lag unverändert bei 6,4 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie 6,1 Prozent.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen stieg zugleich auf einen Dezember-Rekord, wie die Chefin der Regionaldirektion, Heidrun Schulz, sagte.

„Die Arbeitslosigkeit hat sich im Bereich der Arbeitslosenversicherung und im Bereich der Grundsicherung gegensätzlich entwickelt“, berichtete Schulz. „Im Vergleich zum Vorjahr sind im Bereich der Arbeitslosenversicherung weniger Menschen arbeitslos, im Bereich der Grundsicherung ist ein deutlicher Anstieg zu erkennen.“ Als Grund nannte Schulz die „verstärkte Arbeitslosmeldung“ geflüchteter Menschen aus der Ukraine seit Mitte 2022.