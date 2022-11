Die Arbeitsagentur erwartet für das kommende Jahr eine Dämpfung der bisher positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt. Bislang gibt es aber noch viele offene Stellen, etwa in der Gastronomie.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Arbeitslosigkeit im Saarland ist im vergangenen Monat saisonüblich leicht zurückgegangen. Die Quote sank von September auf Oktober von 6,5 auf 6,4 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Demnach waren im Oktober 33.664 Menschen ohne feste Erwerbsarbeit. Das waren 357 oder 1,0 Prozent weniger als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Oktober 2021 gab es allerdings eine leichte Zunahme der Arbeitslosigkeit um 92 Menschen oder 0,3 Prozent. Stichtag der Erhebung war der 13. Oktober.

Die Unternehmen im Bundesland zeigten auch wieder etwas mehr Kurzarbeit an. So gingen im Oktober nach Daten der Regionaldirektion 50 dieser Anzeigen für insgesamt 900 Beschäftigte ein. Im September waren es 30 Anzeigen für 700 Beschäftigte. Bei den Anzeigen geht es zunächst um die Genehmigung für Kurzarbeit - ob diese dann auch umgesetzt wird, ist zunächst offen.

Der Arbeitsmarkt wird in den nächsten Monaten nach Einschätzung der Bundesagentur zunehmend von der allgemeinen Konjunktureintrübung beeinflusst. „Im Jahr 2023 werden Kriegsfolgen und Krisen die bisher positive Entwicklung am Arbeitsmarkt vermutlich dämpfen“, erklärte die Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland, Heidrun Schulz. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) erwarte für das nächste Jahr einen Anstieg der Arbeitslosigkeit um 0,3 Prozent im Saarland.

Die Unternehmen im Bundesland meldeten im Oktober insgesamt 12 100 offene Stellen. Das waren 1500 oder 13,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Die meisten freien Stellen gab es in der Zeitarbeit (2110), im Verarbeitenden Gewerbe (1660), im Gesundheits- und Sozialwesen (1630) sowie im Handel (1290).

Auch in der Berufsausbildung gibt es noch viele freie Plätze. In dem Ende September abgeschlossenen Berufsberatungsjahr nahmen 4600 junge Menschen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz Kontakt zur Arbeitsagentur und den Jobcentern auf - 2,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zu besetzen waren insgesamt 7300 Ausbildungsstellen. Das waren zwölf Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. „Der Ausbildungsmarkt entwickelt sich immer mehr zu einem Bewerberinnen- und Bewerbermarkt“, erklärte die Regionaldirektion in Saarbrücken. „Auf 100 betriebliche Ausbildungsstellen kommen 65 Bewerberinnen und Bewerber.“ Somit könnten Jugendliche und junge Erwachsene aus einer immer größer werdenden Vielzahl von Stellen wählen. Für die Betriebe werde es umgekehrt immer schwieriger, Ausbildungsstellen zu besetzen.