Grafschaft (dpa/lrs) - Die Arbeitsagentur Koblenz-Mayen funktioniert ihren diesjährigen Betriebsausflug in einen Helfertag im flutgeschädigten Ahrtal um. Treffpunkt für die rund 80 erwarteten Mitarbeiter ist heute (8.30 Uhr) das Helferdorf in Grafschaft hoch über dem Flusstal, wie die Behörde mitteilt. Von hier aus sollen die Mitarbeiter mit dem Shuttledienst für freiwillige Helfer in das enge Flusstal gebracht werden.

Dort müssen immer noch hochwassergeschädigte Gebäude vor ihrem Wiederaufbau entkernt werden. Hauseigentümer und Helfer entfernen den Putz an Wänden und reißen Bodenbeläge heraus. Bei der Sturzflut am 14. und 15. Juli sind nach extremem Starkregen 134 Menschen im Ahrtal getötet und Tausende Häuser zerstört oder beschädigt worden.