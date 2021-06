Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Arbeitsagentur stellt an diesem Dienstag (9.55 Uhr) die Arbeitsmarktdaten für Mai vor. Im April war die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz erneut leicht zurückgegangen. Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit waren im April 120.200 Frauen und Männer arbeitslos, 2500 oder 2,0 Prozent weniger als im März. Im Vergleich zum Vorjahresmonat wurden 2800 Arbeitslose mehr gezählt (plus 2,4 Prozent). Die Arbeitslosenquote lag im April bei 5,3 Prozent. Stichtag für die Erhebung der neuen Zahlen war der 12. Mai.

