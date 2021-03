Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Arbeitsagentur stellt am heutigen Morgen (9.55 Uhr) die Arbeitsmarktdaten für Februar in Rheinland-Pfalz vor. Im Januar hatte es eine deutliche Zunahme der Arbeitslosigkeit gegeben. 125 700 Frauen und Männer waren zu Jahresbeginn in Rheinland-Pfalz arbeitslos, 9800 oder 8,5 Prozent mehr als vier Wochen zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 18 800 Arbeitslose mehr gezählt. Das war ein Plus von 17,6 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag im Januar bei 5,6 Prozent - nach 5,1 Prozent im Dezember 2020 und 4,7 Prozent im Januar 2020.

