Koblenz (dpa/lrs) - Frische Zahlen zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Rheinland-Pfalz wird die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am heutigen Donnerstag (10.00 Uhr) vorlegen. Im Fokus dürfte stehen, wie sich die Corona-Krise im Juli weiter ausgewirkt hat, besonders so kurz vor dem üblichen Start vieler Ausbildungen. Informieren wird die Leiterin der Regionaldirektion, Heidrun Schulz, in Koblenz auch über Folgen der Digitalisierung für den Arbeitsmarkt insgesamt.

Im Juni war die Arbeitslosenquote in Rheinland-Pfalz gegenüber dem Vormonat von 5,5 auf 5,6 Prozent gestiegen. Die Zahl der Jobsuchenden kletterte in diesem vierten Monat der Corona-Pandemie um 1,1 Prozent auf 126 400. Somit waren über 31 Prozent mehr Menschen ohne Job als im Juni 2019. Die Arbeitsagentur hatte aber bei Bekanntgabe der Zahlen betont, dass sich der Anstieg der Arbeitslosigkeit verringert habe und Unternehmen wieder mehr Stellen gemeldet hätten.