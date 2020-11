Saarbrücken (dpa) - Betriebe in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen Kurzarbeitergeld erneut anzeigen, wenn sie diese Hilfe mindestens drei Monate nicht bezogen haben. Darauf wies die für beide Bundesländer zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Montag in Saarbrücken hin. Dies gelte auch für den Fall, dass die Kurzarbeit ursprünglich für einen längeren Zeitraum bewilligt gewesen sei. Die Unternehmen müssten den Arbeitsausfall «unverzüglich erneut schriftlich oder elektronisch anzeigen».

Laut Regionaldirektion hatten einige Unternehmen die Kurzarbeit beendet, nachdem sich in den Sommermonaten die Lage auf dem Arbeitsmarkt etwas entspannt habe. Wegen des derzeitigen Teil-Lockdowns seien aber viele Betriebe gezwungen, erneut Kurzarbeit zu nutzen.