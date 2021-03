Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - Zu Beginn der Osterferien müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Wochenende auf unbeständiges Wetter einstellen. «Auch wenn noch kein April ist, kann man von Aprilwetter sprechen», sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Während es am Freitag bei einem Sonne-Wolken-Mix und Höchsttemperaturen von 14 bis 17 Grad noch überwiegend trocken sei, sei am Samstag einiges an Schauern unterwegs. Auch mit Graupel, kurzen Gewittern und stürmischem Wind sei zu rechnen. Zudem sei es deutlich kühler - die Temperaturen erreichen maximal acht bis elf Grad. Am Nachmittag lockert es laut DWD schließlich auf und auch die Schauer lassen nach.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - Zu Beginn der Osterferien müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Wochenende auf unbeständiges Wetter einstellen. „Auch wenn noch kein April ist, kann man von Aprilwetter sprechen“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Während es am Freitag bei einem Sonne-Wolken-Mix und Höchsttemperaturen von 14 bis 17 Grad noch überwiegend trocken sei, sei am Samstag einiges an Schauern unterwegs. Auch mit Graupel, kurzen Gewittern und stürmischem Wind sei zu rechnen. Zudem sei es deutlich kühler - die Temperaturen erreichen maximal acht bis elf Grad. Am Nachmittag lockert es laut DWD schließlich auf und auch die Schauer lassen nach.

Am Sonntag gebe es dann einiges an Sonne, so die Meteorologin. Außerdem sei es niederschlagsfrei. Auch die Höchsttemperaturen klettern wieder an auf 14 bis 17 Grad.

© dpa-infocom, dpa:210326-99-978205/2