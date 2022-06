Studierende der Hochschule Mainz haben eine App entwickelt, die zu Antworten auf Zukunftsfragen für Rheinland-Pfalz einlädt. Damit werde eine unterhaltsame und spielerische Sicht auf Zukunftswünsche der Menschen im Bundesland ermöglicht, erklärte am Mittwoch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und fügte hinzu: «Ich bin gespannt auf die Visionen und Wünsche der User und Userinnen.»

Mainz (dpa/lrs) - Die App „daheim_rlp - Du in Deiner Zukunft!“ wurde von der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP) und dem Institut für Mediengestaltung (img) der Hochschule Mainz umgesetzt.

Anhand eines Fragebogens zu Themen wie Wohnen, Arbeiten und Verkehr kann „eine ganz persönliche Zukunftscollage“ gestaltet werden. Alle Collagen zusammen sollen „ein großes Zukunftsbild von Rheinland-Pfalz“ ergeben, das auf der Website von ZIRP und bei Instagram gezeigt werden soll.

Die Idee dazu entstand als Beitrag zum 75-jährigen Bestehen des Bundeslands in einem Seminar am img unter Leitung der Mediendesign-Wissenschaftlerin Anja Stöffler. Die App soll in den nächsten Tagen über die App-Stores von Apple und Google angeboten werden.

