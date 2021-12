Mainz (dpa/lrs) - Die Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz sieht die Möglichkeit von Corona-Impfungen durch Apotheker. In erster Linie gehöre eine Corona-Impfung zwar in die Hände von Ärzten, wenn aber die Voraussetzungen für eine Impfung in Apotheken geschaffen würden, werde man sich dem nicht verschließen, erklärte eine Sprecherin der Landesapothekerkammer auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Reaktion folgte auf einen Beschluss von Bund und Ländern am Donnerstag, der es Apothekern, Zahnärzten und Pflegefachkräften ermöglichen soll, Corona-Impfungen durchzuführen.

Es gäbe abseits von Corona bereits ein ähnliches Modellprojekt zu Grippeschutzimpfungen in Apotheken. Das teilnehmende Personal hätte laut Angaben nach einer Schulung dann grundsätzlich die Befähigung, Impfungen gegen die Grippe durchzuführen. Ein ähnliches Modell könne man sich nach derzeitigem Stand auch bei den Corona-Impfungen vorstellen, sagte die Sprecherin.