Die Versorgung der Patienten in Rheinland-Pfalz mit Arzneimitteln wird schwieriger. Zum einen läuft eine Regelung aus Corona-Zeiten im April aus. Zum anderen würde sich der Apotheker-Verband wünschen, dass es in Mainz mehr Absolventen an der Uni gibt.

Nicht nur steigende Kosten und stagnierende Vergütungen der Krankenkassen machen den Apothekern zu schaffen, wie der Apothekerverband Rheinland-Pfalz am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mitteilte.