Aus Protest gegen Honorarkürzungen schließen an diesem Mittwoch ab mittags die Apotheken im Saarland. Auch in Schleswig-Holstein, Hamburg und Brandenburg wollen die Apotheken an dem «Streik» teilnehmen, wie Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, am Dienstag in Berlin erklärte.

Berlin/Saarbrücken (dpa/lrs) - Sie kritisierte, das Apothekenhonorar sei zuletzt vor zehn Jahren angepasst worden. Und nun solle es ab Januar 2023 sogar um 120 Millionen pro Jahr gekürzt werden - trotz Inflation und steigender Kosten für Personal und Energie. Dies folge aus der von der Bundesregierung geplanten Finanzreform zur Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung. Overwiening sagte: „Die Apotheken brauchen Entlastung, keine weitere Belastung.“

Mitteilung Apothekerverbände