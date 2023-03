Mit 162 Wochen ist der Song «Roller» vom Ludwigshafener Rapper Apache 207 jetzt der längstplatzierte Charthit der deutschen Popgeschichte. Der 2019 veröffentlichte Song überholte Whams alle Jahre wieder platzierten Weihnachtshit «Last Christmas», wie GfK Entertainment mitteilte. Apache 207, der eigentlich Volkan Yaman heißt, wurde 1997 in Mannheim geboren und wuchs in Ludwigshafen auf. «Roller» war nur eine einzige Woche im September 2019 auf Platz eins. Derzeit steht der Song auf Position 41. Mit Udo Lindenberg zusammen hat Apache 207 aber derzeit den Nummer-eins-Hit «Komet».

2022 war die erste Tour des Künstlers nach gut zwei Jahren Zwangspause durch Corona gestartet. Viele Konzerte waren nach nur wenigen Minuten ausverkauft. So auch das Konzert in der SAP-Arena Mannheim. Über seinen Erfolg hat der Pfälzer außerdem einen Film gedreht, der auf Amazon zu sehen. Der Titel "Apache bleibt gleich" ist von seinem Song "Roller" inspiriert worden, in dem die Zeile immer wieder gesungen wird.

In einem Interview mit der RHEINPFALZ hat der heute 25-Jährige im vergangenen September erzählt, wie er mit dem Erfolg umgeht und wieso er so an seiner Heimat hängt. Hier geht's zum Artikel.

Top 5 der am häufigsten platzierten Songs der Offiziellen Deutschen Charts (Stand 10.3.2023; Quelle: GfK Entertainment)

01: «Roller» von Apache 207, 162 Wochen, Höchstplatzierung: 1

02: «Last Christmas» von Wham!, 161 Wochen, höchster Platz: 1

03: «Another Love» von Tom Odell, 161 Wochen, höchster Platz: 9

04: «Blinding Lights», von The Weeknd, 140 Wochen, höchster Platz: 1

05: «Wonderful Dream (Holidays Are Coming)» von Melanie Thornton, 135 Wochen, höchste Platzierung: 3

Apache 207 - "Roller"

Charts: Apache 207 - "Roller"

Charts: Udo Lindenberg & Apache 207 - "Komet"