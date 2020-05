Mainz (dpa/lrs) - Die Corona-Krise hat in Rheinland-Pfalz höchstens punktuell zu einem größeren Interesse am Verfassen von Testamenten bei Rechtsanwälten geführt - aber ein echter Trend dazu war in einer Nachfrage bei Kanzleien nicht erkennbar. «Wenn Menschen für sich Regelungsbedarf sehen, sollten sie fundierten Rat bei einem Rechtsanwalt oder Notar zu suchen», sagte Fachanwalt Hans-Jürgen Merk vom Landesverband Rheinland-Pfalz beim Deutschen Anwaltverein. Ihm sei keine Statistik bekannt, dass die Zahl Ratsuchender im Bundesland zuletzt gestiegen sei, sagte der Jurist aus Bad Kreuznach.

Bei Rechtsanwalt Stephan Schultz aus Speyer gab es solche Anfragen. «Ich kann bestätigen, dass im Verlauf der sogenannten Corona-Krise die Nachfrage nach Testamenten zugenommen hat», sagte der Jurist der Deutschen Presse-Agentur. Auch die Nachfrage nach Vorsorgevollmachten habe zugenommen. «Offensichtlich haben die derzeitigen Umstände zu einer Sensibilisierung für die Notwendigkeit einer Regelung für den Fall einer schweren Krankheit oder des Todes geführt», meinte er.

«Wir können nicht bestätigen, dass in oder aufgrund der Corona-Krise die Zahl der Menschen zugenommen hat, die ihr Testament machen», meinte hingegen Rechtsanwalt Klaus D. Friedrich für die Kanzlei in Neustadt an der Weinstraße. Ähnlich antwortete Justizrat Thomas Haberland aus Pirmasens. «Da ich selbst keine erbrechtlichen Sachverhalte bearbeite, musste ich zunächst Rücksprache nehmen mit entsprechenden Kollegen», teilte Rechtsanwalt Thomas Dingendorf aus Montabaur mit. «Diese konnten mir ein erhöhtes Beratungsaufkommen in diesem Bereich jedoch nicht bestätigen im hiesigen Raum.»