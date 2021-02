Kaiserslautern (dpa) - Der neue Trainer Marco Antwerpen geht mit Optimismus und Zuversicht in seine Rettungsmission bei Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern. «Ich freue mich, dass man mir das Vertrauen ausgesprochen hat und hoffe, dass wir einen erfolgreichen Weg gehen können», sagte der 49-Jährige am Mittwoch bei seiner Vorstellung in Kaiserslautern. Antwerpen ist nach Boris Schommers und dem am vergangenen Samstag entlassenen Jeff Saibene in dieser Spielzeit bereits der dritte Cheftrainer der Pfälzer.

Als erste Amtshandlung Antwerpens wurde Carlo Sickinger als Kapitän der Lauterer abgesetzt. „Wir wollen ihn so von diesem Rucksack befreien. Jean Zimmer wird die Mannschaft zukünftig als Kapitän auf den Platz führen“, sagte der neue Coach. Antwerpens Premiere auf der Trainerbank des FCK ist gleich brisant. Am Samstag (14.00 Uhr) ist der Traditionsclub zu Gast bei Südwestrivale SV Waldhof Mannheim.

© dpa-infocom, dpa:210203-99-288294/2