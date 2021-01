Mainz (dpa/lrs) - Beim Start der Terminvergabe für Corona-Impfungen außerhalb von Alten- und Pflegeheimen in Rheinland-Pfalz hat es nach Angaben von Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) einen «großen Ansturm» gegeben. Bis 14.00 Uhr seien 28 000 Termine registriert worden, sagte sie am Montag in Mainz. «Darüber freuen wir uns sehr.» Zusätzlich zu dieser «beeindruckenden Zahl» kämen noch 15 000 offene Anmeldungen, bei denen die entsprechenden E-Mails an die Bürger verschickt worden seien, die Bestätigung der Empfänger aber noch ausstehe.

Mainz (dpa/lrs) - Beim Start der Terminvergabe für Corona-Impfungen außerhalb von Alten- und Pflegeheimen in Rheinland-Pfalz hat es nach Angaben von Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) einen „großen Ansturm“ gegeben. Bis 14.00 Uhr seien 28 000 Termine registriert worden, sagte sie am Montag in Mainz. „Darüber freuen wir uns sehr.“ Zusätzlich zu dieser „beeindruckenden Zahl“ kämen noch 15 000 offene Anmeldungen, bei denen die entsprechenden E-Mails an die Bürger verschickt worden seien, die Bestätigung der Empfänger aber noch ausstehe.

Der Großteil der Termine sei über die Internetseite www.impftermin.rlp.de vereinbart worden, die zeitweise bis zu 500 000 Zugriffe verzeichnet habe, sagte sie. Dabei kam es vorübergehend zu technischen Schwierigkeiten. Doch die „anfänglichen Stabilitätsprobleme“ seien noch vor 10.00 Uhr behoben worden. „Und auch ein technischer Fehler bei der Überprüfung der Postleitzahlen wurde sehr schnell behoben. Seit 12.00 Uhr sind alle Server aktualisiert und die Formularbearbeitung funktioniert“, sagte sie.

Die Terminvergabe für Über-80-Jährige und die Mitarbeiter von ambulanten Rettungs- und Pflegediensten sowie Intensivstationen in einem der 31 Impfzentren des Landes war um 8.00 Uhr gestartet. Die schriftliche Bestätigung erhalten die Impfkandidaten per Post und zusätzlich auch per Mail, falls die Anmeldung online erfolgte. Die Ministerin riet allen berechtigten Interessenten, das Online-Verfahren zu nutzen. Wer dazu nicht in der Lage sei, könne natürlich auch bei der Hotline anrufen.