Mainz (dpa/lrs) - Nach der kurzfristig gestoppten Wiedereröffnung der Bordelle in Rheinland-Pfalz sieht das Gesundheitsministerium derzeit keine Probleme mit anreisenden Prostituierten. Sie habe sich am Dienstag mit den kommunalen Spitzenverbänden kurzgeschlossen, sagte Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Diese hätten von keinerlei Problemen berichtet. Es kämen vielleicht vereinzelt Sexarbeiterinnen ins Land, aber von hunderten oder gar über 1000 könne keine Rede sein. Am Mittwoch seien weitere Gespräche geplant. Die Zahl von mehr als 1000 hatte der Unternehmerverband Erotikgewerbe Deutschland genannt und die Landesregierung für ihr Vorgehen scharf kritisiert.