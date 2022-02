Die Staatsanwaltschaft hat den ehemaligen Trierer Theaterintendanten Karl Sibelius wegen Untreue angeklagt. Er soll von März bis November 2016 bei drei Theaterproduktionen Verpflichtungen eingegangen sein, die die geplanten Budgets «jeweils in erheblichem Umgang» überzogen hätten, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Trier mit. Damit habe er die Pflicht eines Generalintendanten des Stadttheaters, mit den vorhandenen Finanzmitteln wirtschaftlich und sparsam zu haushalten, verletzt. Der Stadt Trier sei dadurch ein Vermögensschaden in Höhe von insgesamt 260.000 Euro entstanden.

Trier (dpa/lrs) - Sibelius sei Ende März 2016 bekannt gewesen, dass das Theater unter seiner künstlerischen auch kaufmännischen Leitung in 2015 das Budget um rund 1,3 Millionen Euro überzogen hatte, teilte die Anklagebehörde weiter mit. Trotzdem habe er sich „ohne Rücksicht auf die damit verbundenen Mehrkosten“ für neue aufwendige Produktionen auch mit Gastkünstlern und an auswärtigen Spielstätten entschieden.

Zudem habe er in einem Fall gegen Vergaberichtlinien der Stadt Trier verstoßen, weil er einen Auftrag „freihändig“ an ein Unternehmen für Veranstaltungstechnik ohne vorherige öffentliche Ausschreibung vergab. Schließlich soll Sibelius nach dem Auflösungsvertrag einer Band das volle vereinbarte Honorar gezahlt haben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft bestreitet Sibelius die Vorwürfe. Die Stadt Trier hatte sich im November 2016 von dem Ex-Intendanten getrennt.

In diesem Zusammenhang erfolgte Ermittlungen gegen den ehemaligen Kulturdezernenten der Stadt wurden laut Mitteilung eingestellt.

