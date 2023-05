Zum Auftakt landesweiter Aktionstage haben die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Michael Ebling (beide SPD) für Respekt gegenüber Beschäftigten des öffentlichen Dienstes geworben. Dies sei wichtig in Zeiten, in denen Hass und Hetz auf der Straße und im Netz zunähmen und Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit attackiert würden, sagte Dreyer am Dienstag bei einem Besuch des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik in Mainz. Dort berichteten Polizisten von Vorfällen, bei denen sie körperlich angegangen oder bedroht worden sind.

Mainz (dpa/lrs) - Dreyer sagte, es gelte, Zwischenfälle für die insgesamt rund 100.000 Mitarbeiter im gesamten öffentlichen Dienst in Rheinland-Pfalz möglichst zu vermeiden und die Folgen so gering wie möglich zu halten - sei es durch Prävention, Schutzausrüstung oder Nachsorge. «Das ist unsere Verantwortung als Arbeitgeberin.» Ebling betonte, Vorfälle wie sie Polizisten in Einsätzen erlebten, seien schwer zu ertragen. «Es ist dann immer auch ein Angriff auf uns alle.»

Die Aktionstage «Respekt. Bitte!» gibt es seit 2019 in Rheinland-Pfalz. In diesem Jahr besuchen noch bis Freitag Minister und Staatssekretäre Ämter oder Behörden und wollen für das Thema sensibilisieren. Den Auftakt machte am Dienstag neben Dreyer und Ebling Justizminister Herbert Mertin (FDP), der sich im Amtsgericht Mainz ein Sicherheitstraining für Gerichtsvollzieher anschaute.