Am Tag seiner Entlassung aus dem Gefängnis haben Polizisten einen 49-Jährigen in Koblenz sturzbetrunken wieder in Gewahrsam genommen. Am Montagnachmittag hätten Passanten den Mann gemeldet, der hilflos auf den Treppen am Bahnhofsplatz gelegen habe, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Beamten stellten fest, dass der 49-Jährige stark betrunken war und riefen einen Rettungswagen. Als ihm verboten wurde weiter Schnaps zu trinken, sei er aggressiv geworden und habe die Beamten geschlagen und bespuckt. Weil sie ihn nicht bändigen konnten, setzten diese Pfefferspray ein, wie es hieß. Mit Hilfe weiterer Beamter konnte der Mann in Gewahrsam genommen werden.

Koblenz (dpa/lrs) - Der 49-Jährige ist den Angaben zufolge polizeibekannt und am Montag nach einer achtmonatigen Haft entlassen worden. Er musste erneut eine Nacht in einer Zelle verbringen und konnte am Dienstagmorgen die Wache verlassen.

