Saarbrücken (dpa) - Nach einem Angriff auf einen Studenten aus Zentralafrika in Saarbrücken hat die Generalstaatsanwaltschaft einen 24-Jährigen wegen versuchten Mordes angeklagt. Er soll sein Opfer am 6. Juni an einer Bushaltestelle zunächst «ohne Anlass unvermittelt zu Boden geschlagen» haben, teilte die Behörde am Freitag mit. Dann habe er versucht, mit einem Messer in Tötungsabsicht auf den Mann aus Gabun einzustechen. Dem Studenten sei es gelungen, den Messerstichen auszuweichen.

Während der Tat soll der 24 Jahre alte Deutsche ausdrücklich auf die Hautfarbe des Opfers Bezug genommen haben: Daher müsse auch geklärt werden, ob der Tatverdächtige möglicherweise rassistische Motive gehabt habe, teilte die Generalstaatsanwaltschaft weiter mit. Es könne auch sein, dass der Mann unter Drogen gestanden habe.

Der Beschuldigte, der seit der Tat in Untersuchungshaft sitzt, habe das Zusammentreffen mit dem Gabuner eingeräumt, aber bestritten, ihn angegriffen zu haben. Er solle nun vor allem über Zeugenaussagen und mittels eines rechtsmedizinischen Gutachtens überführt werden. Zu den Verletzungen des Gabuners lagen keine Angaben vor.