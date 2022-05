Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag drei Geldautomaten in Rheinland-Pfalz gesprengt. Ob und wie viel Geld die Täter erbeuteten, war zunächst unklar. Bei der Sprengung eines Geldautomaten in Ulmen in der Eifel wurde auch das Gebäude des Geldinstituts beschädigt, wie die Polizei in Koblenz berichtete. Etwa 40 Minuten zuvor hatten vermutlich dieselben Täter im gut 40 Kilometer entfernten Kruft versucht, einen Geldautomaten zu sprengen - allerdings ohne Erfolg. In beiden Fällen sei ein dunkles Auto mit hohem Tempo in Richtung Autobahn geflüchtet. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur.

Koblenz/Mainz (dpa/lrs) - Im knapp 100 Kilometer entfernten Kirn bei Bad Kreuznach schlugen Unbekannte etwa zwei Stunden später zu. Ob es einen Zusammenhang zu den Taten in der Eifel gab, war zunächst unklar. Der Automat habe allein gestanden. „Das Häuschen ist komplett zerstört“, sagte ein Polizeisprecher.

