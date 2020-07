Bernkastel-Kues (dpa/lnw) - Ein Spaziergänger soll am Moselufer in Bernkastel-Kues einen Angreifer abgewehrt und schwer verletzt haben. Der Mann sei nach eigenen Angaben während eines Spaziergangs in der Nacht zu Freitag plötzlich von einem Mann mit einer Eisenstange angegriffen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Den Schlag habe er mit seinem Arm abgewehrt und den Angreifer selbst zu Fall gebracht. Der mutmaßliche Angreifer wurde laut Polizeiangaben mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Angegriffene wies eine Platzwunde und eine Prellung am Unterarm auf.

Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Eine Frau, die den Spaziergänger begleitet hatte, blieb unverletzt. Weitere Angaben zu den beteiligten Personen machte die Polizei zunächst nicht.