Ein angetrunkener Mann hat im saarländischen St. Wendel an einem Bahnhof randaliert und vier Menschen verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 20-Jährige an dem Bahnhof am Samstagabend mit seiner Freundin in Streit geraten und hatte ihr mehrfach ins Gesicht geschlagen und sie verletzt. Ein Zugbegleiter sei auf den Vorfall aufmerksam geworden und dazwischengegangen. Er sei ebenfalls von dem Mann im Gesicht verletzt worden. Als drei Polizeibeamte den Mann festnahmen, habe er erheblichen Widerstand geleistet und dabei auch zwei der Beamten verletzt. Einer der Polizisten musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Täter wurde im Polizeigewahrsam untergebracht. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren.

St. Wendel (dpa/lrs) - © dpa-infocom, dpa:220327-99-688545/2