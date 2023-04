Dillingen (dpa/lrs) - Drei Unfälle in Folge hat ein 65-jähriger Autofahrer laut Polizei unter Alkoholeinfluss verursacht und jedes Mal Fahrerflucht begangen. Bei der Unfallserie am Samstag in Dillingen (Landkreis Saarlouis) sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beamten erwischten den geflüchteten Unfallverursacher schließlich in der Nähe seiner Wohnung. Er sei «aufgrund diverser Vorerkrankungen gesundheitlich stark angeschlagen» gewesen und habe deutlich unter Alkoholeinfluss gestanden. Gegen den Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Außerdem musste er seinen Führerschein und eine Blutprobe abgegeben.

