[mit Video] Die Tat vom 31. Januar an einer Straße bei Kusel wird unterschiedlich bewertet. Die Staatsanwaltschaft sieht es als erwiesen an, dass Andreas S. einen Doppelmord an zwei Polizisten beging. Für seinen Verteidiger hingegen ist es „maximal Körperverletzung mit Todesfolge“.

Eigentlich sollte der 20. Verhandlungstag im Polizistenmordprozess der Tag der Plädoyers werden. Doch dazu kam es zunächst nicht. Die Verteidiger des Hauptangeklagten eröffneten