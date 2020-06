Saarbrücken (dpa/lrs) - Die promovierte Kunsthistorikerin Andrea Jahn tritt die Nachfolge von Museumsdirektor Roland Mönig in der Modernen Galerie des Saarlandmuseums an. Die 56-Jährige wird ab dem 1. Juli neuer kunst- und kulturwissenschaftlicher Vorstand der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz (SSK). Das teilte das Kultusministerium am Montag mit. Die bisherige Leiterin der Stadtgalerie Saarbrücken werde die Stiftung künftig gemeinsam mit dem Verwaltungsvorstand Philipp Schneider führen. Das SSK-Kuratorium folgte damit dem Vorschlag von Kulturministerin Christine Streichert-Clivot (SPD).

Die Position war vakant geworden, nachdem Roland Mönig nach sechs Jahren Ende März auf eigenen Wunsch vorzeitig ausgeschieden war und Direktor des Von der Heydt-Museums in Wuppertal wurde.

Laut Streichert-Clivot habe sich Jahn «mit einem überzeugenden, innovativen und frischen Zukunftskonzept in einem sehr guten Bewerberfeld durchgesetzt». Jahn selbst teilte mit, als Direktorin der Stadtgalerie habe sie in den letzten acht Jahren Saarbrücken als eine Stadt kennengelernt, «in der man unkonventionellen künstlerischen Positionen und mutigen Ausstellungskonzepten zu aktuellen Fragestellungen mit Neugier und Aufgeschlossenheit begegnet».