Braunshausen (dpa/lrs) - Wegen des großen Besucherandrangs sollte die Zufahrt zum Wintersportgebiet am Peterberg bei Braunshausen (Kreis St. Wendel) von Samstagabend an vorerst gesperrt werden. Wie ein Sprecher der saarländischen Polizei mitteilte, herrschte am Wochenende rund um die höchste Erhebung (584 Meter) des Saarlandes wesentlich größerer Andrang als normalerweise.

Zeitweise war die Verkehrssituation laut Polizei chaotisch. So habe beispielsweise die Kapazität der Parkplätze nicht für den Ansturm der Ausflügler ausgereicht. Auch mit Blick auf die Einhaltung der Corona-Regeln sei die Situation „sehr unbefriedigend gewesen“, sagte Braunshausens Ortsvorsteher Heinz-Peter Koop (SPD) auf Anfrage. Schon seit dem Jahreswechsel sei zu beobachten gewesen, dass der Andrang so groß war, dass viele Menschen Abstandsregeln nicht einhalten konnten.

Wie lange die Zufahrtswege gesperrt bleiben, blieb zunächst unklar. Für Sonntag wird in der Region Schnee erwartet. Zunächst hatte der Saarländische Rundfunk über die Schließung der Zufahrtswege berichtet.