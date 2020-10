Mainz (dpa/lrs) - Die Nebeneinkünfte für kommunale Beamte in Rheinland-Pfalz sollen einheitlich geregelt, begrenzt und transparenter werden. Wenn die Nebentätigkeiten 9600 Euro im Jahr überschreiten, muss das Geld an den Dienstherren abgeführt werden, heißt es in einem Gesetzentwurf der drei Ampelfraktionen. Damit gebe es anstelle der bisherigen Staffelung eine Obergrenze, die etwas über der bisher höchsten Grenze liegt, sagte die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Pia Schellhammer, am Montag in Mainz. Über «das Landesgesetz zur Änderung beihilferechtlicher und nebentätigkeitsrechtlicher Vorschriften» soll am Donnerstag im Plenum in Mainz beraten werden.

Nebentätigkeiten dürften zudem künftig 40 Prozent des Endgrundgehalts nicht überschreiten, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, Martin Haller. Dies sei zuvor nicht geregelt gewesen. Diese neue Regelung sei aus dem Bundesbeamtengesetz übernommen worden, sagte Schellhammer. Neu sei zudem, dass die Nebeneinkünfte nicht nur in einer Ratssitzung mitgeteilt werden müssten, sondern auch auf der Internetseite öffentlich einsehbar sein müssten. Zur Kommunalaufsicht komme somit die öffentliche Kontrolle dazu.