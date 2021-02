Edenkoben (dpa/lrs) - Die Saison in den Amateurspielklassen des Südwestdeutschen Fußballverbandes bleibt bis mindestens Ende März unterbrochen. Darauf hat sich das SWFV-Präsidium am Donnerstagabend verständigt. Wegen der anhaltenden Aussetzung der Spielzeit aufgrund der Coronavirus-Pandemie stehe bereits fest, dass die vorgesehenen Auf- und Abstiegsrunden in der ursprünglich geplanten Form nicht mehr durchgeführt werden können, teilte der Verband mit. Vorrangiges Ziel bleibe weiter eine Wertung der Saison, die spätestens am 30. Juni endet.

© dpa-infocom, dpa:210212-99-410935/2