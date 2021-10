Essen (dpa/lrs) - Die neue Woche startet in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit Nebel - später bilden sich am Montag dicke Wolken und Regen. Der Nebel löst sich am Vormittag auf, nach kurzzeitig klarem Himmel ziehen dann dichte Wolken von Westen heran, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Regnen werde es dazu besonders im Norden - bei Höchsttemperaturen zwischen 11 und 15 Grad. In der Nacht zum Dienstag lasse der Regen wieder nach.

Der Dienstag beginne mit vielen Wolken und vereinzelten Regentropfen. Der Himmel lockere im Laufe des Tages auf. Der DWD erwartet Höchsttemperaturen zwischen 12 und 14 Grad. Dazu wehe schwacher Wind aus dem Westen. In der Nacht zum Mittwoch bilde sich in den meisten Teilen der Region Nebel und Hochnebel.