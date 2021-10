Berlin (dpa/lrs) - Mainz ist die jüngste Stadt in Rheinland-Pfalz und zählt zu den zehn jüngsten Regionen in Deutschland. Im Durchschnitt lag das Alter in der Landeshauptstadt im vergangenen Jahr bei 41,5 Jahren, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) nach einer bundesweiten Auswertung von Daten der Statistischen Landesämter am Donnerstag mit.

Mit 47,9 Jahren hatte der Landkreis Südwestpfalz den höchsten Altersdurchschnitt in Rheinland-Pfalz. Landesweit lag der Altersschnitt bei 45 Jahren. 1990 hatte das Durchschnittsalter noch bei 39,3 Jahren gelegen.

Bundesweit ist das Durchschnittsalter seit 1990 um 5,3 Jahre auf 44,6 Jahre angestiegen. „Der demografische Wandel zeichnet sich immer deutlicher ab“, betonte Peter Schwark, Geschäftsführer des GDV. Im Verlauf dieser Dekade werde sich die veränderte Altersstruktur mit dem Renteneintritt der sogenannten Babyboomer noch stärker bemerkbar machen. Damit verbunden seien unter anderem Herausforderungen für das Rentensystem und die Pflege.

Das steigende Alter zeige sich auch an der Zahl der über 80-Jährigen. 7,2 Prozent der Menschen in Rheinland-Pfalz waren 2020 bereits über 80 Jahre alt (1990: 3,9 Prozent). Der junge Altersschnitt in Mainz dagegen könnte mit dem Universitätsstandort erklärt werden - generell sind die Einwohner in Universitätsstädten im Schnitt deutlich jünger.