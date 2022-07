Die österreichische Schauspielerin Verena Altenberger («Magda macht das schon») erhält den Preis für Schauspielkunst des diesjährigen Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen. Festivalchef Michael Kötz lobte in einer Mitteilung am Montag «die überragende Kunst des Schauspielens einer jungen Frau, deren Karriere doch überhaupt erst begonnen hat». Der Preis soll der 34-Jährigen am 28. August verliehen werden. Das Festival in der pfälzischen Stadt findet vom 24. August bis zum 11. September statt.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Der Preis ist zweigeteilt. Bereits bekannt ist, dass auch die Schauspielerin Anne Ratte-Polle („Es gilt das gesprochene Wort“) ausgezeichnet wird. Sie erhält die Ehrung am 4. September.

