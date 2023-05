Alleinerziehende Mütter in Rheinland-Pfalz gehen häufiger in Vollzeit arbeiten als Mütter in Partnerschaften. 42 Prozent der alleinerziehenden Mütter mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren arbeiteten im vergangenen Jahr in Vollzeit, wie das Statistische Landesamt am Freitag anlässlich des bevorstehenden Muttertags mitteilte. Bei Müttern in Partnerschaften waren es 24 Prozent.

Bad Ems (dpa/lrs) - Laut Landesamt musste mehr als die Hälfte der alleinerziehenden Mütter und ihre Familien mit weniger als 2000 Euro netto im Monat auskommen. Rund ein Drittel hatte demnach weniger als 1500 Euro zur Verfügung. 2022 gab es in Rheinland-Pfalz rund 60.400 alleinerziehende Mütter, die mit mindestens einem minderjährigen Kind in einem Haushalt lebten.

