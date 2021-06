Fell (dpa/lrs) - Ein alkoholisierter Mann ist nahe Fell (Kreis Trier-Saarburg) mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der 60-Jährige wäre am Sonntagnachmittag mit seinem Wagen beinahe von der Straße abgekommen und habe daraufhin gegengelenkt, teilte die Polizei mit. Dadurch schleuderte sein Fahrzeug über die Gegenfahrbahn, fuhr in den Graben und krachte dort gegen einen Baum. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da die Beamten feststellten, dass der Mann alkoholisiert am Steuer war, musste er seinen Führerschein abgeben.

