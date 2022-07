Ein 33 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Koblenz unter Alkoholeinfluss mit einem anderen Radfahrer zusammengestoßen und hat sich dabei schwer verletzt. Die beiden Männer streiften sich auf einem Radweg am Rheinufer an den Schultern und fielen beide von den Fahrrädern, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der andere, ein 84-jähriger Fahrer, verletzte sich demnach nur leicht, musste aber auch in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen hätten ausgesagt, dass der 33-Jährige am Sonntagabend viel zu schnell mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen sei. Laut Polizei hatte der mutmaßliche Unfallverursacher deutlich nach Alkohol gerochen.

Koblenz (dpa/lrs) - Mitteilung Polizei