Bei einem Verkehrsunfall in Worms ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Zweiradfahrer befuhr mit überhöhter Geschwindigkeit die Petersstraße als sich ein Autofahrer mit seinem Wagen vom rechten Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einordnete, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, der Autofahrer blieb unverletzt. Bei beiden Fahrern konnte demnach der Konsum von Alkohol festgetestellt werden.

Worms (dpa/lrs) - PM