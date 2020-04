Püttlingen (dpa/lrs) - Alkohol am Steuer, kein Führerschein und auch ein nicht zugelassenes Fahrzeug: Ein Autofahrer hat im Regionalverband Saarbrücken gegen mehrere Gesetze verstoßen und ist mit seinem Wagen auch noch frontal gegen einen Baum geprallt. Der Polizei vom Donnerstag zufolge verletzte sich der Mann bei dem Unfall in Püttlingen leicht. Zuvor war er einer Streife aufgefallen, weil er Mittwochabend eine rote Ampel ignoriert hatte. Statt abzubremsen, beschleunigte der Fahrer aus Saarbrücken den Wagen und flüchtete vor den Beamten.

Schließlich sei er gegen den Baum geprallt. Polizisten befreiten den Betrunkenen aus dem nicht zugelassenen Auto und nahmen ihn in Gewahrsam. Nach Angaben der Polizei waren an dem Wagen gestohlene Kennzeichen angebracht. Zudem habe man «größere Mengen an Betäubungsmittel» sowie verbotene Waffen im Auto aufgespürt. Dem Fahrer, der keinen Führerschein besitzt und außerdem unter Drogeneinfluss gestanden habe, wurde eine Blutprobe entnommen.