Saarlouis (dpa/lrs) - Für die Polizei war es eine ungewöhnliche Vermisstenmeldung: Aus einem Wildpark in Wadgassen-Differten ist seit der Nacht zu Samstag ein Hirsch verschwunden. Gatter und Umzäunung waren intakt, sämtliche Schlösser geschlossen. «Ausgebüxt kann er nicht sein», sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag über das sechs Jahre alte und 250 bis 300 Kilo schwere Tier. Der Sechsender sei das älteste Tier auf der Anlage und damit der Platzhirsch gewesen. Wildparkmitarbeiter und Polizei rätseln über das Verschwinden des Tieres, das immerhin einen Verkaufswert von etwa 2000 Euro habe. «Man hat wohl einen Strick gefunden - aber so ein Hirsch geht ja nicht einfach mit», sagte die Polizeisprecherin.