Mainz (dpa/lrs) - Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wird Jura-Studierenden in Rheinland-Pfalz das aktuelle Semester für die anstehende Pflichtfachprüfung nicht angerechnet. Studierende, die sich bereits für den sogenannten „Freischuss“, also den ersten Anlauf für das Examen im Februar angemeldet hätten, könnten das bis zum 8. Februar beim Landesprüfungsamt für Juristen umstellen, teilte Justizminister Herbert Mertin (FDP) am Montag mit. Sie nähmen dann erst im August am Examen teil.

Es werde bei dieser Regelung nicht danach unterschieden, in welchem Fachsemester sich die Studierenden befänden. Es bleibe aber bei nur einem Freiversuch. Die nach wie vor bestehenden Einschränkungen und die aktuell sehr dynamische Pandemielage hätten zu dieser Entscheidung geführt, sagte Mertin.